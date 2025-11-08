Desarticularon una banda que distribuía drogas en cuatro localidades

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante un amplio operativo que permitió desarticular una organización dedicada a la venta y distribución de drogas en el sudeste cordobés. La investigación, que se extendió durante cinco meses, concluyó con la detención de tres hombres de 33, 38 y 54 años, uno de ellos con antecedentes por comercialización de estupefacientes.

Las intervenciones se realizaron en tres viviendas ubicadas en calles Elisa Maglio al 100, Urquiza al 500 y San Luis al 800, en la localidad de Camilo Aldao. Allí se descubrió que la banda mantenía un punto de venta fijo y, paralelamente, organizaba la distribución de drogas mediante la modalidad de “delivery”, extendiendo su alcance a las ciudades de Corral de Bustos, Cruz Alta y General Baldissera.

Durante los procedimientos se incautaron 148 dosis de cocaína, cuatro de marihuana, dinero en efectivo, una escopeta calibre 14, una réplica de pistola, una motocicleta Honda Twister 250 cc y un automóvil Nissan Note, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de las sustancias.

Las autoridades señalaron que el trabajo articulado entre las áreas investigativas permitió identificar la logística de la banda, que combinaba la venta directa con un esquema de distribución móvil para llegar a distintas localidades de la región.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, los tres detenidos fueron trasladados a sede judicial, y todo el material secuestrado fue remitido para las actuaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.