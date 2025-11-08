Detuvieron en Córdoba a dos buscados por robos con inhibidores en Chaco

Efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba realizaron dos allanamientos en los barrios Güemes y Observatorio, donde lograron detener a dos hombres que eran buscados por la justicia de Chaco.

Los procedimientos se vinculan a una causa por robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal. En los domicilios allanados, los uniformados secuestraron teléfonos celulares, un dispositivo RFID —utilizado para copiar datos mediante identificación por radiofrecuencia—, una llave magnética y diversa documentación.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia chaqueña, mientras se profundiza la investigación para determinar su participación en otros hechos similares.