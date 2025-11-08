Dos tornados dejaron severos destrozos en Misiones y Brasil

Una violenta tormenta azotó este viernes a la provincia de Misiones, dejando a su paso autos destrozados, techos volados, cortes de luz y graves daños materiales. El fenómeno meteorológico, de tipo supercélula, también impactó en las zonas fronterizas con Brasil y Paraguay, generando escenas de destrucción en distintos puntos del nordeste argentino.

En medio de las intensas tormentas, dos tornados provocaron graves destrozos y daños materiales en la región, por lo que en la provincia todavía rige una alerta naranja desde las primeras horas del viernes.

Estas manifestaciones climáticas son consecuencia de un frente frío que atraviesa la región y que generó un sistema de tormentas severas. El fenómeno, que se desató durante la mañana y la tarde de este viernes, provocó dos tornados confirmados: el primero afectó a Dionisio Cerqueira, ciudad fronteriza con Bernardo de Irigoyen, y el segundo en Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná.

Se espera que la inestabilidad climática se mantenga este sábado en los estados del sur de Brasil, tal como lo había advertido el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y granizo, advirtiendo sobre la posibilidad de fenómenos severos.

El tornado que se originó en Río Bonito do Iguaçu causó importantes daños materiales, como la voladura de techos; árboles arrancados y caídos; vehículos volcados; y postes derribados. De acuerdo con especialistas, este fenómeno podría ubicarse entre las categorías F1 y F2 de la Escala Fujita, lo que equivale a vientos estimados de entre 120 y 180 kilómetros por hora.

Si bien los daños fueron considerables, hasta el momento no se registraron víctimas ni heridos. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron viviendas destrozadas, autos arrastrados por el viento y estructuras completamente colapsadas.

En cuanto al segundo tornado, está directamente relacionado con las condiciones de inestabilidad presentes en la zona. El fenómeno se desplazó desde el sur de Brasil hasta el noreste argentino y también provocó importantes daños materiales en parte de Misiones. Según los reportes del Centro de Operaciones Policiales de la Dirección General de Seguridad, las ráfagas de viento y el granizo afectaron con mayor intensidad a los municipios de Campo Grande, 25 de Mayo y Colonia Alberdi, además de Leandro N. Alem, Villa Bonita y General Alvear.

En esas localidades se registraron voladuras de techos, caída de árboles y postes de luz, además de interrupciones en el suministro eléctrico. En Campo Grande, los vecinos reportaron ráfagas que superaron los 100 km/h, mientras que en 25 de Mayo varios barrios quedaron a oscuras tras la caída de postes del tendido eléctrico.

Las autoridades locales advirtieron que las reparaciones podrían demorar varios días debido a la magnitud de los daños. El Centro de Operaciones Policiales informó que las afectaciones se concentraron principalmente en las jurisdicciones de las Unidades Regionales II (Oberá), IV (Puerto Rico) y XI (Aristóbulo del Valle), e indicaron que el operativo de la Policía de Misiones y los equipos de emergencia locales se movilizó para "asistir a las familias afectadas y despejar las rutas obstruidas por árboles caídos", además de trabajar para "atender a los necesitados y restablecer los servicios básicos". (NA)