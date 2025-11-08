Intentaron sobornar a la Caminera con $400 mil y les secuestraron 29 iPhones

Un operativo de control de la Policía Caminera en el departamento Río Seco terminó con la detención de dos hombres que transportaban 29 teléfonos iPhone sin documentación y que, al ser descubiertos, intentaron sobornar a los uniformados.

El hecho ocurrió durante un control de rutina, cuando los agentes solicitaron la documentación correspondiente a la mercadería y constataron que los aparatos no tenían respaldo legal de procedencia ni de importación.

Según informaron fuentes policiales, los ocupantes del vehículo ofrecieron más de $400.000 a los efectivos para evitar el secuestro de los equipos y continuar su viaje, lo que derivó en su detención inmediata.

Los teléfonos fueron incautados y los hombres puestos a disposición de la Justicia, que investiga el origen de los dispositivos y el posible vínculo con maniobras de contrabando.