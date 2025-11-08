Joven muere atropellada en Colonia Caroya: el conductor huyó del lugar

Una joven de 26 años murió este sábado por la mañana tras ser atropellada en la zona urbana de Colonia Caroya, en el cruce de calles 17 y 46. El conductor responsable huyó del lugar, y su paradero es intensamente buscado por la Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30, cuando vecinos hallaron el cuerpo de la víctima junto a una bicicleta y el paragolpes desprendido de un automóvil. “La chica ya no tenía pulso. Llamé a la Policía y a la ambulancia, pero no llegaban”, relató a Cadena 3 un testigo que fue uno de los primeros en acercarse al lugar.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado sería un Volkswagen Gol gris, que escapó sin su paragolpes delantero. Las autoridades creen que podría encontrarse en zonas rurales cercanas a Colonia Caroya, donde se montó un cordón policial para dar con el sospechoso.

La Policía Judicial trabaja en el sitio del siniestro para relevar pruebas y recopilar imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar al conductor fugitivo.

La víctima, oriunda de Colonia Caroya, era conocida en la zona y se trasladaba en bicicleta al momento del impacto. El hecho generó profundo dolor y malestar entre los vecinos, quienes reclamaron mayor control vial y asistencia inmediata ante emergencias de este tipo.

La Fiscalía de Instrucción de turno interviene en la investigación para determinar las circunstancias del accidente y avanzar con la búsqueda del vehículo y su conductor.