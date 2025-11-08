Patrullaje en barrio norte termina con dos detenidos y secuestro de inhibidor de alarmas

Un patrullaje preventivo realizado por la Policía de Córdoba en barrio Ampliación Residencial América, en la zona norte de la ciudad, culminó con la detención de un hombre mayor de edad y un adolescente.

El operativo se concretó en la intersección de las calles Jamaica y Dr. Arturo Capdevila, donde los efectivos interceptaron un automóvil Ford Focus en el que se trasladaban los sospechosos.

Durante el control, la policía secuestró diversos elementos vinculados a posibles hechos delictivos: una réplica de arma de fuego, una ganzúa, un punzón, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, un inhibidor de alarmas y cuatro teléfonos celulares, cuya procedencia se encuentra bajo investigación.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. Paralelamente, se avanzan las investigaciones para determinar si los involucrados tienen relación con otros ilícitos ocurridos en la zona.