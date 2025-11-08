Pidió disculpas públicas el dueño del dogo que atacó a una nena

Villa Carlos Paz. El dueño del perro dogo que atacó a una niña en Villa Carlos Paz rompió el silencio ayer, ofreciendo su versión de los hechos y un pedido público de disculpas a la familia afectada.

El ataque ocurrió el jueves, alrededor de las 10 de la mañana, cuando la menor caminaba junto a sus padres por José Ingenieros, entre Los Cóndores y avenida La Plata. El animal escapó de una vivienda cercana y mordió a la nena en la pierna izquierda, provocándole cuatro heridas que requirieron atención médica.

“El perro tenía varias denuncias en la Municipalidad porque era peligroso”, contó Ramiro, padre de la víctima, en diálogo con El Doce.

Conmovido por la repercusión del caso, el propietario del dogo manifestó: “No encuentro palabras para pedir disculpas. Intenté acercarme a la familia, pero entiendo su enojo e impotencia. Soy padre de dos nenas, si me pasara algo así, también estaría furioso”.

El hombre explicó que no se encontraba en su casa al momento del ataque. “Fue un descuido: mi madre vino a dejar unas cosas, abrieron el portón y el perro salió”, señaló.

Las autoridades retiraron al animal, que permanecerá 12 días bajo observación. El dueño adelantó que analiza trasladarlo definitivamente: “Vamos a ver dónde lo llevamos, porque la gente del barrio ya no lo quiere”.