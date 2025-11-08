Pintaron con insultos un auto que bloqueó una cochera en Córdoba

Córdoba. Un hecho insólito ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde un auto que bloqueó el ingreso a una cochera apareció cubierto con pintura e insultos. El episodio fue registrado en video por un vecino, quien lo compartió en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

El vehículo, un Citroën C3 Aircross blanco, había sido estacionado frente a una cochera marcada con cordón amarillo, lo que indica prohibición de estacionar. Sobre la carrocería podían leerse frases como “Cochera”, “Imbécil” y “Cochera HDP”, escritas con pintura negra.

Según informó el programa El Show del Lagarto, una mujer que vive frente al lugar habría sido la autora del escrache. En tanto, los dueños del vehículo serían personas que asisten a un gimnasio cercano.

Cabe recordar que desde el 1 de noviembre entraron en vigencia en Córdoba las multas por estacionar en lugares prohibidos, una normativa que busca desalentar este tipo de infracciones que generan conflictos vecinales.