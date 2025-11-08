Policía captura a dos hombres durante un robo: uno buscado por homicidio

Durante la madrugada de este viernes, un operativo policial en barrio Vélez Sarsfield de San Francisco terminó con la detención de dos hombres de 18 y 25 años que fueron sorprendidos mientras cometían un robo en una vivienda.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 00:15, cuando efectivos policiales advirtieron la maniobra delictiva y lograron interceptar a los sospechosos mientras intentaban escapar.

En el lugar, los uniformados secuestraron un revólver calibre 32 con cartuchos, dos teléfonos celulares y otros elementos sustraídos de la vivienda.

Tras la identificación, se confirmó que el mayor de los detenidos contaba con un pedido de captura vigente por un homicidio ocurrido en la provincia de Santa Fe. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanzan las investigaciones.