Ruta 14: una Kangoo perdió una rueda y chocó contra una ambulancia en Nono

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la Ruta 14, a la altura de Nono, obligó a interrumpir el paso vehicular de manera temporal. El hecho se produjo cuando una Renault Kangoo que circulaba por la zona perdió una rueda y terminó impactando contra una ambulancia que se dirigía en sentido contrario.

Si bien no se registraron personas lesionadas, el tránsito debió ser interrumpido para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y el retiro de los vehículos involucrados.

El corte generó demoras en el tránsito entre Nono y San Huberto, y los vehículos fueron desviados por la localidad de Las Calles.