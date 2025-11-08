Tres adolescentes fueron sorprendidos con un arma y marihuana en Corral de Bustos

Tres adolescentes, de entre 13 y 16 años, fueron detenidos por la Policía de Córdoba en la ciudad de Corral de Bustos, luego de ser vistos manipulando un arma de fuego en plena vía pública.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar una pistola y varios envoltorios con marihuana entre las pertenencias de los jóvenes. En el operativo intervino también personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que colaboró en la identificación de las sustancias halladas.

Los adolescentes fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia Penal Juvenil, mientras se investiga la procedencia del arma y la sustancia incautada.