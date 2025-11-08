Tres detenidos y una camioneta recuperada en operativos del sur provincial

Durante una serie de operativos realizados en el sur de la provincia, la Policía de Córdoba concretó la detención de tres hombres acusados de amenazas y violación de domicilio, y recuperó una camioneta que registraba pedido de secuestro judicial.

En paralelo, en distintas localidades del mismo sector provincial se incautaron motocicletas, armas de fuego y otros elementos relacionados con diferentes causas penales. Los procedimientos fueron coordinados por las Departamentales de Río Cuarto, Bell Ville, Villa María, Río Tercero y Río Segundo.

Las actuaciones quedaron bajo control del magistrado interviniente, mientras continúan las investigaciones para determinar la conexión entre los distintos hechos detectados.