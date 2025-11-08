Un motociclista resultó herido tras un choque entre dos motos en Malagueño

Bomberos Voluntarios de Malagueño intervinieron este sábado por la tarde en un accidente vehicular registrado sobre la Ruta Provincial C-45, a la altura del kilómetro 1. El hecho involucró a dos motocicletas que, por causas que se investigan, colisionaron en el lugar.

Uno de los motociclistas sufrió lesiones de consideración y fue asistido y estabilizado por los equipos de emergencia, siendo posteriormente trasladado al Hospital Nuestra Señora de Nieva. El resto de las personas involucradas solo presentaron heridas leves que no requirieron traslado.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Malagueño, una ambulancia municipal, personal de la Guardia Local e Inspectoría Municipal, y efectivos de la Policía de Malagueño, quienes ordenaron el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.