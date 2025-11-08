Una joven alumna de la UBA murió al caer de un balcón y su familia acusa al novio

Una noche común terminó en tragedia en el barrio porteño de San Telmo. Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años que estudiaba Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, murió tras caer desde el balcón de un segundo piso en un edificio de la calle Defensa al 300.

El hecho ocurrió pasada la medianoche del domingo y la Justicia investiga si se trató de un femicidio.

Según el parte policial, la estudiante cayó desde el departamento número 2 del segundo piso. Fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con graves heridas y politraumatismos en el cráneo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después. En el lugar se encontraba su novio, también de 18 años, quien presentaba arañazos en la espalda y fue detenido por orden del juez Manuel de Campos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5.

Matilda había llegado a Buenos Aires a comienzos de año con el sueño de formarse en el ámbito del cine y la comunicación. Su padre, Pablo López, la acompañó desde Bolivia para ayudarla a instalarse. Sin embargo, su vida se truncó apenas meses después. La última comunicación entre ambos fue un mensaje de la joven pidiéndole dinero para asistir a una fiesta el sábado por la tarde.

El padre de la víctima aseguró que su hija mantenía una relación conflictiva con su pareja, a quien describió como controlador y violento. “El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, relató con dolor. La investigación continúa para determinar si Matilda cayó accidentalmente o fue empujada.