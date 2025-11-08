Una mujer de 51 años dirigía una red que usaba jóvenes como custodios y vendedores

En las últimas horas, una investigación llevada adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno derivó en la detención de una mujer señalada como pieza central de una pequeña red de narcomenudeo que operaba en Villa Allende.

El caso comenzó a partir de una serie de llamados anónimos a la línea gratuita del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), en los que vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos en dos viviendas del barrio Las Polinesias. Los agentes realizaron tareas de observación y seguimiento que confirmaron la existencia de un circuito de distribución: una de las casas funcionaba como punto de acopio y la otra como lugar de venta al menudeo.

Durante los procedimientos, llevados a cabo en domicilios ubicados en Mataderos esquina Juárez Celman y en Nueva Zelanda al 900, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, balanzas digitales y otros elementos destinados al fraccionamiento de drogas.

La mujer, de 51 años, tenía antecedentes por comercialización de estupefacientes y, según las averiguaciones, reclutaba jóvenes de la zona para realizar distintas tareas dentro de la estructura: desde la custodia de los puntos de venta hasta la selección de clientes y la entrega de las sustancias.

Fuentes del caso señalaron que la detenida mantenía un sistema de control sobre los jóvenes, aprovechando su situación de vulnerabilidad económica. Esa estrategia le habría permitido sostener el negocio y mantenerse en un segundo plano, sin exponerse directamente a los intercambios de droga.

Con su detención, las autoridades dieron por desarticulada la red. No obstante, la fiscalía continúa investigando si existen ramificaciones en otros sectores de la ciudad o vínculos con organizaciones de mayor escala.