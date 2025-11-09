Accidente en la Autovía de Punilla: un hombre trasladado al Hospital Funes

Esta mañana, alrededor de las 7:45, personal policial asistió a un accidente de tránsito registrado sobre la Autovía de Punilla, a la altura del kilómetro 11, en barrio Mirador del Lago de Bialet Massé.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Ford Focus y entrevistaron al conductor, un hombre que manifestó haber perdido el control del vehículo por causas que aún se intentan establecer, saliendo de la carpeta asfáltica e impactando contra la banquina.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y diagnosticó traumatismo de cráneo en el conductor, quien fue trasladado al Hospital Funes para una mejor atención.