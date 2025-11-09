Atrapan a un hombre que agredió a la Policía tras ser advertido por quemar basura

Personal policial intervino en el Camping Municipal de Capilla del Monte luego de recibir el aviso de que un hombre se encontraba prendiendo fuego basura en un sector del predio.

Al llegar al lugar, los efectivos le solicitaron que detuviera la quema, pero el hombre se negó y reaccionó de forma agresiva, golpeando a uno de los uniformados.

Ante la situación, el personal procedió a reducirlo y trasladarlo a la dependencia local, donde quedó a disposición de la Justicia. La Policía recordó la importancia de evitar la quema de residuos por el riesgo que implica para la seguridad y el ambiente.