Brutal ataque de un perro a un niño dentro de una vivienda en Córdoba

Un niño resultó gravemente herido este domingo al mediodía tras ser mordido por un perro de raza rottweiler en una vivienda ubicada en calle Juan José Casal y calle 80, en barrio Bajo Pueyrredón, ciudad de Córdoba.

Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió dentro del domicilio, cuando el menor se encontraba en el lugar y fue agredido sin que se conozcan los motivos. El niño fue trasladado de inmediato al Hospital de Niños, donde los médicos constataron heridas graves en el rostro, principalmente en el ojo y el pómulo, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Vecinos relataron que el hecho se produjo en pocos segundos y que los familiares actuaron rápidamente para rescatar al menor.

Las autoridades investigan las circunstancias del suceso y si el animal contaba con medidas de seguridad adecuadas dentro de la propiedad.