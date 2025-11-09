Carlos Paz: pareja guardaba drogas y millones en un geriátrico tomado

Tras varias denuncias anónimas recibidas en la línea 0800-888-8080 del Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una pareja acusada de vender estupefacientes en Villa Carlos Paz.

Los operativos se llevaron a cabo en dos inmuebles ubicados sobre calle Miguel Diomedes al 3500 y pasaje La Cárcova s/n, en el barrio Sol y Río. En el lugar fueron aprehendidos un hombre de 41 años y una mujer de 31.

Durante el procedimiento, la FPA secuestró varias plantas de cannabis sativa, una suma superior a $4.500.000, además de dólares estadounidenses, euros, pesos mexicanos, reales y pesos uruguayos. También se incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

La investigación determinó que los detenidos operaban bajo la modalidad de delivery y utilizaban como base un inmueble que había funcionado como geriátrico, actualmente usurpado, donde permanecían y acopiaban la sustancia.

El hombre registra antecedentes por robo calificado, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz.