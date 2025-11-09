Descontrol en Deán Funes: intentó atacar a los policías con un hacha

Descontrol en Deán Funes: intentó atacar a los policías con un hachaUn hombre de 41 años fue reducido por los efectivos tras amenazarlos dentro de una vivienda
Momentos de tensión se vivieron este domingo en la ciudad de Deán Funes, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda tras un llamado al 911 que informaba sobre daños y disturbios.
Al llegar al domicilio, los uniformados fueron sorprendidos por un hombre de 41 años, quien tomó un hacha e intentó agredirlos. De inmediato, el personal policial utilizó armamento menos letal para reducirlo y evitar lesiones mayores.
El agresor fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se investigan las circunstancias del hecho y el motivo del ataque.
El operativo fue informado oficialmente por la Policía de Córdoba, que destacó la rápida acción del personal para controlar la situación sin heridos.