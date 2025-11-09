Descontrol en Deán Funes: intentó atacar a los policías con un hacha

Momentos de tensión se vivieron este domingo en la ciudad de Deán Funes, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda tras un llamado al 911 que informaba sobre daños y disturbios.

Al llegar al domicilio, los uniformados fueron sorprendidos por un hombre de 41 años, quien tomó un hacha e intentó agredirlos. De inmediato, el personal policial utilizó armamento menos letal para reducirlo y evitar lesiones mayores.

El agresor fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se investigan las circunstancias del hecho y el motivo del ataque.

El operativo fue informado oficialmente por la Policía de Córdoba, que destacó la rápida acción del personal para controlar la situación sin heridos.