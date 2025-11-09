Detuvieron a un joven armado con un cuchillo tras una pelea en el centro

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro intervino en una pelea registrada sobre el puente Centenario, en la zona del Centro de Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido por el operador del sistema D.O.M.O, quien alertó sobre la presencia de un joven que portaba un arma blanca en medio de la riña.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia, los efectivos lograron ubicar al implicado y, tras realizarle un palpado preventivo, le secuestraron un elemento corto punzante entre sus prendas.

El hombre, de 24 años, fue trasladado a la alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.