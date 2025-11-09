Discusión terminó en tragedia: un motociclista murió tras ser embestido por un camión

Un hombre de 46 años perdió la vida este sábado por la mañana en la ciudad bonaerense de Azul luego de ser embestido por el conductor de un camión de remolques, tras una violenta discusión que se extendió durante varias cuadras. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y conmociona a la localidad.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, mientras que el conductor del camión, Miguel José Mele, de 58 años, fue detenido e imputado por homicidio culposo.

El fatal episodio ocurrió alrededor de las 9.40 sobre la avenida España, una de las principales arterias céntricas de Azul, situada a unos 300 kilómetros al sudoeste de la Capital Federal. Allí, Marianache, que circulaba en una moto Motomel 150 cc, mantuvo una fuerte discusión con Mele, al mando de un camión Iveco Daily 70-16.

Según testigos, el motociclista habría golpeado con su puño el espejo o parte de la carrocería del camión durante el altercado. A partir de allí, la tensión escaló. Las cámaras de seguridad muestran cómo Mele encierra deliberadamente al motociclista contra el cordón derecho, hasta que este termina chocando violentamente contra un árbol.

El impacto fue tan fuerte que Marianache murió en el acto. En las imágenes se observa cómo el camión sube a la vereda, frena y luego retrocede, mientras su conductor desciende, observa la escena y finalmente vuelve a subir al vehículo.

Una mujer que pasaba por el lugar presenció el momento del accidente y llamó al 911. También se la ve en el video recriminándole al camionero su accionar, mientras otros vecinos se acercan a asistir a la víctima.

Pocos minutos después, personal de la Policía Bonaerense arribó al lugar y detuvo a Mele, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo.

Los peritos de la fuerza confirmaron que el camión no presentaba fallas mecánicas, descartando así la hipótesis de un accidente fortuito.