Murió un nadador durante un torneo en el Kempes

La tragedia ocurrió este domingo por la mañana, durante la apertura de temporada de natación. Según las primeras informaciones, el nadador —identificado como Marcelo Chiapero, oriundo de Casilda, Santa Fe— se descompensó al salir de la pileta y no logró ser reanimado.

Chiapero era un deportista federado con amplia trayectoria en la disciplina. Testigos señalaron que no habría habido una ambulancia en el predio en el momento del episodio, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente. Minutos más tarde, arribó un servicio de emergencias, pero el hombre ya había perdido la vida.

El evento fue suspendido mientras las autoridades deportivas y médicas determinan las circunstancias del hecho.