Secuestraron un Mercedes Benz con pedido judicial en Cosquín

Durante un patrullaje preventivo en barrio Centro de Cosquín, personal policial procedió al control de un vehículo Mercedes Benz 230 E.

Tras verificar los datos en el sistema policial, se constató que el automóvil registraba un pedido de secuestro solicitado por la Unidad Judicial de Cosquín. Ante esta situación, se procedió a la incautación del rodado y al traslado del conductor para las averiguaciones correspondientes.

El vehículo quedó bajo custodia policial a disposición de la Justicia, mientras se avanza con la investigación para determinar su procedencia.