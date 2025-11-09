Tragedia en La Para: un joven murió tras chocar contra un comercio y un camión

Un trágico accidente vial se produjo en la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 17, a la altura del kilómetro 184, en La Para, departamento Río Primero.

Cerca de las 6:55, un Volkswagen Gol Trend en el que viajaban tres jóvenes de 18, 19 y 25 años, junto a una adolescente de 17, colisionó violentamente contra la estructura de lo que sería un comercio y posteriormente contra un camión estacionado dentro del local.

El conductor o acompañante de 25 años falleció como consecuencia del impacto, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados a un hospital zonal para recibir atención médica.

Las autoridades locales investigan las circunstancias que provocaron el siniestro para determinar responsabilidades y la dinámica exacta del choque.