Un conductor perdió el control y terminó contra una vivienda en Arroyito

Un siniestro vial se registró pasada la medianoche de este sábado en el ingreso oeste de la ciudad de Arroyito, sobre la Ruta 19. Por causas que aún se investigan, un vehículo perdió el control y chocó contra el guardarail, finalizando su recorrido en el ingreso a una vivienda.

Bomberos Voluntarios de Arroyito acudieron al lugar con el Móvil 18, a cargo del sargento Scott Elcides, tras un pedido de colaboración de la Policía Caminera. Al llegar, constataron que el conductor ya había sido trasladado por una ambulancia del Hospital Municipal “Carlos J. Rodríguez” para su observación, con lesiones leves.

Los efectivos realizaron tareas de limpieza sobre la calzada, corte de suministros y control de derrames de fluidos del vehículo. También trabajaron en el lugar personal de la Policía Caminera, la comisaría local y el servicio de salud municipal.