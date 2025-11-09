Un joven fue detenido en La Falda con una moto robada

Patrullaje preventivo en barrio Santa Rosa
Un joven fue detenido en La Falda con una moto robadaEl vehículo presentaba pedido de secuestro vigente. El joven que la conducía, de 25 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.
Mientras realizaban un patrullaje preventivo por barrio Santa Rosa de La Falda, efectivos policiales observaron a un joven circulando en una motocicleta Honda Wave 110 sin dominio visible.
Al ser controlado, se verificó el número de motor en el sistema policial, el cual arrojó un pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de La Falda.
El conductor, de 25 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín. La motocicleta fue secuestrada para continuar con las actuaciones judiciales pertinentes.