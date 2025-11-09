Un portón dañado y dos detenidas tras un intento de robo en Cosquín

Personal policial se trasladó durante la madrugada a calle de los Escudos, en la ciudad de Cosquín, luego de recibir la activación de una alarma domiciliaria.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el portón de ingreso se encontraba dañado. Al ingresar, descubrieron a dos mujeres dentro de la vivienda, una de 17 y otra de 27 años, que no pudieron justificar los motivos por los que se encontraban allí.

Las jóvenes fueron aprehendidas y trasladadas a la comisaría local, quedando a disposición de la Justicia. En el lugar también trabajó personal del área de investigaciones para continuar con las actuaciones correspondientes.