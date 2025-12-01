Accidente en la colectora de la autopista Córdoba–Carlos Paz: un auto quedó dentro del canal

Minutos después de la medianoche, a las 00.40, Bomberos de Malagueño acudieron a un llamado por un accidente vehicular ocurrido en la colectora de la Ruta 20, sobre el puente de Yocsina. Según los primeros datos del operativo, un automóvil despistó por motivos que aún no fueron determinados, golpeó el guardarraíl y cayó sobre el canal del puente.

El conductor, único ocupante del auto, fue asistido por personal de Vittal Emergencias y evaluado en el lugar, sin requerir traslado a un centro de salud. El impacto dejó daños visibles en la estructura del vehículo, mientras que las tareas se centraron en asegurar la zona y prevenir riesgos adicionales durante la madrugada.

En el operativo trabajaron Bomberos de Malagueño, Guardia Local, Policía de la localidad y equipos de Seguridad Vial.