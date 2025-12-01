Alerta en Punilla por la búsqueda de un joven desaparecido

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó colaboración este lunes para localizar a Luciano Tomás Balmaceda, de 25 años, residente de barrio Alto Mieres. El joven tiene cabello corto castaño oscuro, tez morocha, contextura robusta y una estatura aproximada de 1,70 metros.

El pedido de paradero fue difundido a toda la región para acelerar la recolección de datos que permitan ubicarlo. Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín (03541 452293, internos 56801, 56802 y 56803), a la Comisaría de Cosquín (03541 458160) o a la dependencia policial o judicial más cercana.