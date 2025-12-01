Arrestan al señalado por el ataque fatal en una fiesta de egresados

La investigación por el homicidio ocurrido esta madrugada en Melo avanzó con la detención de un hombre de 30 años, quien quedó imputado por la muerte de Gerónimo Carabajal, el joven de 26 años oriundo de Serrano que falleció tras recibir una herida de arma blanca durante una fiesta de egresados.

El hecho tuvo lugar en el salón de la Sociedad Italiana, donde se realizaba la celebración de la PEA San Antonio. En ese contexto, una discusión entre dos personas escaló rápidamente y terminó en una agresión que derivó en el ataque fatal.

El detenido fue localizado por la Policía pocas horas después y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Además, se registraron varias personas lesionadas por golpes durante el tumulto posterior.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye continúa reuniendo testimonios y peritajes para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y cuál fue la secuencia completa de los hechos.