Así viajó un corazón desde Carlos Paz hasta Córdoba en un operativo contrarreloj

Un operativo de alta complejidad unió este domingo a Carlos Paz con la ciudad de Córdoba, cuando un corazón extraído en el Hospital Sayago fue trasladado mediante un cordón sanitario por rutas 38 y 20 hasta el Hospital Privado. El movimiento involucró a Policía Caminera, CAP, Motocicletas, equipos de Caminos de las Sierras y personal especializado, quienes abrieron paso para garantizar la llegada del órgano en tiempo crítico.

El procedimiento se inscribe en la séptima ablación multiorgánica realizada en el Sayago, un logro médico que consolidó la capacidad operativa del nosocomio municipal. La intervención se desarrolló tras la muerte de un joven de 27 años, cuya familia decidió donar sus órganos en un gesto de enorme humanidad y solidaridad. La ablación incluyó múltiples procedimientos quirúrgicos y activó el denominado “Código Rojo”, que contempla el traslado inmediato hacia centros de alta complejidad en Córdoba capital.

Así viajó un corazón desde Carlos Paz hasta Córdoba.

Un operativo contrarreloj unió al Hospital Sayago con el Hospital Privado: cordón sanitario y ambulancias escoltadas y equipos trabajando para que un órgano salve una vida.uD83EuDEC0uD83DuDE93uD83DuDE91#CarlosPaz #Córdoba #CódigoRojo #TrasladoVital pic.twitter.com/YNMwcOvLb1 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 1, 2025

Durante el operativo, la coordinación entre el hospital municipal, el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba y las fuerzas de seguridad permitió asegurar las condiciones para que el corazón fuera transportado con la velocidad y estabilidad necesarias. El recorrido quedó registrado en video, donde se observa el avance de la ambulancia escoltada y el trabajo sincronizado de cada unidad involucrada.

En parallel, desde el municipio se destacó el compromiso del personal médico y la importancia del trabajo conjunto para sostener procedimientos que requieren precisión, equipamiento y formación especializada. Las autoridades también agradecieron a la familia del joven donante, cuyo gesto permitirá salvar varias vidas.

Los órganos restantes también están siendo trasladados hacia centros de alta complejidad, completando un operativo que marca un nuevo hito para la salud pública de Villa Carlos Paz.