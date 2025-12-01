Buscan a un joven de 17 años desaparecido en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Tres, Turno Siete, solicitó este jueves la colaboración de la comunidad para localizar a Samuel Amaya, un joven de 17 años que falta de su hogar desde la mañana del 27 de noviembre.

Según indicó la familia, Samuel tiene dificultades para el habla y puede mostrarse disperso si atraviesa momentos de nerviosismo, razón por la cual se considera fundamental obtener información rápida que permita orientarse hacia su paradero. El joven reside en barrio General Savio, en la ciudad de Córdoba.

Las autoridades pidieron que cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo sea comunicado en la sede judicial correspondiente o en la dependencia policial más cercana, con el fin de avanzar en la búsqueda y activar todas las líneas de investigación disponibles.