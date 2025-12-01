Camino del Cuadrado: utilitario derrapó y quedó contra la baranda

Un utilitario despistó este lunes en el Camino del Cuadrado, a la altura de Valle Hermoso, en un hecho ocurrido pasadas las 14.00 sobre el kilómetro 3 de la traza.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor perdió el control del vehículo debido a la calzada resbaladiza por la lluvia y terminó impactando de manera lateral contra el guardarraíl.

El hombre fue trasladado al Hospital Municipal de La Falda, donde recibió atención por un golpe en la espalda.

En el operativo trabajaron cinco bomberos con dos dotaciones livianas, junto a agentes municipales de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Policía de Córdoba, quienes ordenaron el tránsito y asistieron en las tareas de contención.