Camioneta con chapas aislantes despistó cerca de Alta Gracia

Este sábado por la tarde, alrededor de las 16.35, una camioneta gris que remolcaba un carro con chapas aislantes terminó fuera del camino en el kilómetro 7 de la ruta S-495, en inmediaciones de Villas Ciudad de América, a pocos kilómetros de Alta Gracia.

El conductor, un hombre de 49 años que viajaba acompañado por otro de 44, informó que mientras circulaban la camioneta perdió estabilidad por causas que todavía deben determinarse y se desplazó hacia la banquina, quedando detenida con daños materiales.

Una ambulancia de la localidad acudió para revisar a los ocupantes, quienes no presentaron lesiones. El tránsito no debió ser interrumpido y la asistencia se concentró en asegurar el vehículo y evaluar la carga metálica que transportaba.