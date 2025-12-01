Carlos Paz: un menor entró a una casa y arrojó un arma blanca al ser descubierto

Alarma en Colinas
Carlos Paz: un menor entró a una casa y arrojó un arma blanca al ser descubiertoUn joven de 14 años fue interceptado en barrio Colinas tras meterse en un domicilio sin autorización y dejar una cuchilla de gran tamaño dentro de la propiedad.
Un joven de 14 años fue aprehendido este lunes por la noche en barrio Colinas, en Villa Carlos Paz, luego de ingresar sin permiso a una vivienda y abandonar allí una cuchilla de 25 centímetros.
El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un menor con actitud sospechosa en la zona. Al intentar identificarlo, el joven escapó y se metió en una casa cercana, donde fue alcanzado por personal policial.
El propietario de la vivienda manifestó que no conocía al menor y que este había dejado la cuchilla dentro de la propiedad en el momento en que ingresó. El arma fue secuestrada y el joven quedó a disposición del Juzgado de Menores.
En el operativo intervino personal del CAP Carlos Paz.