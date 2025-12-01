Cayeron dos jóvenes con celulares y dinero robados a una mujer

Dos jóvenes de 19 años fueron detenidos este lunes en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar un arrebato en la vía pública contra una mujer que caminaba por el sector.

Tras la denuncia inmediata, los efectivos iniciaron un rastrillaje y localizaron a los jóvenes a pocas cuadras del lugar. Al ser interceptados, tenían en su poder dos teléfonos celulares y dinero, elementos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a la unidad policial, mientras la víctima recuperó parte de lo robado.