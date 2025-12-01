Conmoción: Sigue prófugo el autor del brutal crimen en San Roque

Una intensa búsqueda se lleva adelante para dar con el autor del crimen registrado cerca del dique San Roque, donde fue asesinado a balazos un hombre de 63 años de edad. El hecho se produjo el domingo pasado en horas de la tarde sobre la Ruta E-55, en una conocida parrilla que funciona a escasos metros del Puente de la Sota.

La víctima vivía en una vivienda contigua al establecimiento y habría sido atacado durante una violenta discusión familiar.

Las primeras versiones indican que el agresor sería su hermano, quien habría ingresado armado al domicilio, le disparó y luego se dio a la fuga. En la causa, tomó intervención la Fiscalía del Segundo Turno de Villa Carlos Paz (a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi), quien ordenó una serie de allanamientos en la zona que todavía no arrojaron resultados positivos.

En el interior de la vivienda, se secuestró un arma de fuego, que será sometida a pericias por parte de Policía Judicial.

Los procedimientos continuarán durante las próximas horas y se encuentran a cargo de la Brigada de Investigaciones.