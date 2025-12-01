Córdoba: operativo antidroga dejó secuestro de marihuana y cocaína

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron este jueves dos allanamientos en barrio Villa El Libertador y detuvieron a una mujer de 32 años y a un joven de 15 años, señalado como su yerno, en una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal.

Los procedimientos se concretaron sobre calle Barranquilla al 5600, donde la FPA desarticuló un punto de venta e incautó 373 dosis de marihuana, 110 dosis de cocaína, $175.850 y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

El trabajo de los investigadores permitió establecer maniobras de comercialización en el sector, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del tercer turno, que ordenó el secuestro de la totalidad del material y el traslado de ambas personas a sede judicial.