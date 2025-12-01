Córdoba: Un perro atacó a un niño y lo hirió en la cabeza y las piernas

Un niño resultó herido esta tarde en barrio Los Boulevares, luego de ser atacado por un perro de raza pitbull en calle De los Franceses al 6500. El episodio ocurrió cuando el pequeño se encontraba en la vía pública y, por causas que todavía se investigan, el animal lo mordió en distintas partes del cuerpo.

Según informaron fuentes policiales, el menor sufrió lesiones en la cabeza, un brazo y el miembro inferior derecho. Vecinos dieron aviso inmediato a las autoridades y acompañaron a la familia hasta la llegada del servicio de emergencias.

El niño fue trasladado al Hospital Pediátrico Niño Jesús, donde recibió atención médica. Tras los primeros estudios, se informó que permanece estable y continúa en observación.

Las circunstancias del ataque y el origen del perro, que pertenecería a un vecino de la zona, están siendo analizadas por la Policía de Córdoba.