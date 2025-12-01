Descubrieron una fiesta clandestina con más de trescientos estudiantes

La Policía desarticuló una fiesta clandestina que había convocado a más 300 estudiantes en un club de la ciudad de Córdoba y no contaba con habilitación. El procedimiento se concretó en el barrio Villa Argentina y el evento se enmarcaba dentro de los festejos conocidos como «Último Primer Día», el cual había sido convocado por alumnos de Quinto Año.

La convocatoria se realizaba sin autorización municipal y del operativo también participó el personal de Inspectoría.

La fiesta se desarrollaba en el Club Social y Deportivo Villa Argentina, ubicado en calle El Chocón 3900, donde se constató la presencia de aproximadamente 300 asistentes. Tras entrevistar al encargado del complejo, se verificó que la celebración no contaba con la habilitación correspondiente.

Ante esta situación, se procedió al retiro ordenado de los alumnos y a la confección del acta municipal pertinente.