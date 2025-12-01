Detuvieron a dos hombres y recuperaron un auto robado a un chofer de aplicación

Personal policial realizó un procedimiento en barrio Hermana Sierra, donde dos hombres fueron detenidos luego de que se localizara un automóvil robado a un conductor de una aplicación de viajes. El rodado estaba en el lugar al momento de la intervención y fue rápidamente identificado por los efectivos.

Durante la inspección, los uniformados secuestraron además una caja de herramientas y una rueda de auxilio, elementos cuya procedencia será investigada para determinar si están vinculados a otros hechos.

El vehículo y los objetos incautados fueron trasladados para continuar con las actuaciones a cargo del área investigativa correspondiente.