Discutieron por la mecha del taladro y terminó apuñalado

Pasadas las 16 del domingo, una pelea entre dos vecinos de calle Paraguay al 200, en barrio Sur de Marcos Juárez, terminó con un ataque con arma blanca en plena vía pública.

Según informaron fuentes policiales, la discusión comenzó por la mecha de un taladro y escaló rápidamente hasta que un hombre de 42 años enfrentó al otro y lo hirió en la zona abdominal.

La víctima, de 38 años, fue trasladada al Hospital Regional Abel Ayerza, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece fuera de peligro.

El agresor no fue localizado y la División de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal trabaja para establecer las circunstancias del hecho y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.