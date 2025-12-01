Dolor en el norte cordobés por la muerte de un niño en su cumpleaños

Un hecho de enorme conmoción golpeó esta tarde a la comunidad de Jesús María, donde un niño de 5 años murió tras caer en la pileta de su casa, en una vivienda de barrio La Florida. El episodio ocurrió cuando sus padres organizaban la fiesta de cumpleaños que iban a celebrar horas más tarde.

Según las primeras informaciones policiales, el pequeño logró acceder al patio y se acercó a la pileta por motivos que aún se investigan. En ese momento, cayó al agua y no pudo salir por sus propios medios.

La madre, que había regresado de realizar compras, detectó la ausencia del niño y comenzó a buscarlo hasta que lo vio flotando desde una ventana. De inmediato lo sacaron del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras alertaban al servicio de emergencias.

Minutos después, personal médico continuó con la asistencia, pero alrededor de las 17 horas se confirmó el fallecimiento. El niño tenía una leve discapacidad, y su familia estaba preparando la celebración de su cumpleaños número cinco cuando ocurrió la tragedia.