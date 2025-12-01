Grave: una bebé llegó al Hospital Infantil con golpes, quemaduras y cocaína

Una niña de un año y seis meses fue llevada anoche al Hospital Infantil Municipal por su padre, quien aseguró haberla encontrado con golpes, quemaduras en sus extremidades y signos de falta de higiene al retirarla del cuidado de la madre. Al llegar al centro de salud, la menor fue examinada y diagnosticada inicialmente con dificultad respiratoria.

Posteriormente, los estudios complementarios arrojaron resultado positivo de clorhidrato de cocaína, situación que obligó a administrarle oxígeno y dejarla internada bajo custodia policial, conforme a la orden de la autoridad judicial interviniente. Además, los médicos constataron quemaduras en los dedos de la mano izquierda, junto con otras lesiones compatibles con maltrato.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Nº 3, Turno 4, a cargo del fiscal Eduardo Caselli, que dispuso las medidas urgentes para resguardar a la niña y avanzar en el esclarecimiento del caso.