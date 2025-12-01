La Policía retuvo a 21 personas y secuestró más de 30 vehículos

Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba realizó una serie de procedimientos en distintos puntos de Río Cuarto, donde fueron retenidas 21 personas vinculadas a hechos de robos, daños y diversas infracciones previstas en el Código de Convivencia.

En los controles, los efectivos secuestraron más de 30 vehículos, además de dos armas de fuego, dos armas blancas y otros elementos relacionados con las investigaciones iniciadas.

Los operativos contaron con el apoyo de agentes de Tránsito y la Guardia Local de Prevención, que trabajaron en conjunto para reforzar la seguridad durante el fin de semana.