La Policía retuvo a 21 personas y secuestró más de 30 vehículos

La Policía retuvo a 21 personas y secuestró más de 30 vehículosControles preventivos en distintos sectores de la ciudad derivaron en retenciones por robos, daños e infracciones al Código de Convivencia, además del secuestro de armas y vehículos.
Durante el fin de semana, la Policía de Córdoba realizó una serie de procedimientos en distintos puntos de Río Cuarto, donde fueron retenidas 21 personas vinculadas a hechos de robos, daños y diversas infracciones previstas en el Código de Convivencia.
En los controles, los efectivos secuestraron más de 30 vehículos, además de dos armas de fuego, dos armas blancas y otros elementos relacionados con las investigaciones iniciadas.
Los operativos contaron con el apoyo de agentes de Tránsito y la Guardia Local de Prevención, que trabajaron en conjunto para reforzar la seguridad durante el fin de semana.