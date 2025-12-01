Los policías dieron a conocer su versión sobre la muerte de Samuel Tobares

La trágica muerte de Samuel Tobares (34), ocurrida el pasado 23 de noviembre durante un procedimiento policial en Villa Parque Siquiman, es el foco de una intensa investigación. La Fiscalía del Segundo Turno de Villa Carlos Paz imputó a dos efectivos por homicidio preterintencional y los mantiene detenidos, mientras que la defensa de los uniformados rompió el silencio y ofreció un relato que difiere de la presunta violencia denunciada por testigos.

El abogado Federico Pizzicari, representante de los policías, presentó en diálogo con Noticiero Doce la versión de sus defendidos, quienes insisten en que su accionar se limitó a la reducción del joven tras un incidente violento en una garita de colectivos a la vera de la Ruta 38. Según Pizzicari, la intervención se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre un «sujeto con una piedra queriendo romper un vehículo». Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar a Samuel, momento en el que la situación escaló abruptamente.

«En el acto, esta persona actúa enajenada, como ida, se abalanza a un policía, le saca el gas pimienta de la cintura y los rocía en los ojos»; detalló el abogado.

Ante esta agresión, según dijo, los uniformados procedieron a «reducirlo y esposarlo» y niegan haber realizado una «maniobra que pudiera provocarle asfixia», una de las principales sospechas. «Los policías dicen que en ningún momento se ponen arriba de él»; enfatizó Pizzicari, quien también informó sobre el hallazgo de «una importante cantidad de fármacos y medicamentos» en el interior de la mochila que llevaba la víctima.

A pesar de la cantidad de testigos que declararon haber presenciado golpes, Pizzicari pidió prudencia y calma, desestimando las «conjeturas anticipadas» y poniendo el foco en la prueba científica. «Lo que digan los testigos es muy difícil de desvirtuar… Todo dependerá de los informes médicos»; afirmó el abogado defensor, quien aseguró que sus clientes tienen entre 15 y 20 años de trabajo con un «legajo intachable» en la comisaría de Siquiman y niegan haber causado la muerte.

La autopsia inicial confirmó que el cuerpo de Samuel presentaba golpes, pero no lesiones mortales. La clave del caso recaerá ahora en los resultados de los estudios anatomopatológicos y toxicológicos, que determinarán si la causa de la muerte fue el forcejeo, una patología preexistente agravada por el estrés, o si el consumo de alguna sustancia tuvo injerencia en el desenlace.