Manejaba alcoholizada con su hija, chocó un patrullero y terminó herida

Un móvil policial fue impactado este lunes en barrio Jardín, cuando una mujer adulta que circulaba con su hija menor perdió el control del vehículo y chocó contra la unidad oficial. Al intervenir, los efectivos detectaron halitosis alcohólica en la conductora.

La Policía Caminera realizó el test correspondiente y el resultado dio positivo, confirmando la presencia de alcohol en sangre al momento del choque.

Un servicio de emergencias acudió a la escena y realizó un control clínico a ambas ocupantes, sin constatar lesiones de gravedad.

El patrullero sufrió daños materiales, y el procedimiento continuó con las actuaciones de rigor.