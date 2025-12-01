Manejaba alcoholizada con su hija, chocó un patrullero y terminó herida

Incidente vial durante un control policial
Manejaba alcoholizada con su hija, chocó un patrullero y terminó heridaLa mujer, que circulaba con su hija menor, arrojó alcoholemia positiva tras impactar contra un patrullero; ambas fueron asistidas por un servicio de emergencias.
Un móvil policial fue impactado este lunes en barrio Jardín, cuando una mujer adulta que circulaba con su hija menor perdió el control del vehículo y chocó contra la unidad oficial. Al intervenir, los efectivos detectaron halitosis alcohólica en la conductora.
La Policía Caminera realizó el test correspondiente y el resultado dio positivo, confirmando la presencia de alcohol en sangre al momento del choque.
Un servicio de emergencias acudió a la escena y realizó un control clínico a ambas ocupantes, sin constatar lesiones de gravedad.
El patrullero sufrió daños materiales, y el procedimiento continuó con las actuaciones de rigor.