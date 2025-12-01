Más de trescientos «naranjitas» fueron detenidos en Córdoba durante el 2025

La Policía de la Provincia de Córdoba informó que más de trescientos «naranjitas» fueron detenidos durante el 2025 en la ciudad de Córdoba. Según pudo conocerse, se llevó adelante un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad y se dispuso la aprehensión de personas que efectuaban cobros ilegales por el supuesto cuidado de vehículos.

Los procedimientos se llevaron a cabo principalmente en los barrios Nueva Córdoba, Centro, Alberdi y Güemes, sectores donde se registró una mayor presencia de esta modalidad.

Durante las actuaciones, se constataron cobros indebidos, intimidación, amenazas, actitudes coactivas, desorden público y portación de elementos no permitidos.

Solamente durante la última semana, se registraron varias detenciones vinculadas a violentos ataques contra conductores.