Mataron de un balazo al dueño de una parrilla cerca del dique San Roque

Un brutal crimen se registró el domingo en horas de la tarde en una conocida parrilla ubicada cerca del Dique San Roque, a escasos metros del Puente de la Sota. Una discusión familiar fue escalando en violencia, hasta que uno de los involucrados disparó un arma de fuego y mató a un hombre de aproximadamente 60 años.

Por estas horas, el agresor es intensamente buscado y se desplegó un fuerte operativo policial en el sector.

El hecho se produjo alrededor de las 19 horas en jurisdicción de la comuna de San Roque y trascendió que la víctima era propietario de la «Parrilla Brian Bruno», reconocida por elaborar platos con pescados de la zona.

Según pudo conocerse EL DIARIO, el atacante sería hermano del fallecido y le habría disparado con un revólver.